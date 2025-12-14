مرض باركنسون هو اضطراب حركي تدريجي يتميز بتلف الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى تصلب العضلات وبطء الحركة وصعوبة في التوازن ومجموعة من المشكلات الأخرى.

وفيما يلي، إليك 5 نصائح للوقاية من مرض باركنسون، وفقا لـ "سي إن إن".

شرب الماء النظيف

يمكن للفلتر أن يقلل من السموم غير المرئية التي تتسلل إلى مياه الشرب، والتي قد تؤثر سلبا على الدماغ، كما أن الماء النظيف يسهم في تقليل العبء الكيميائي اليومي الذي يجب أن يتحمله الجهاز الهضمي والدماغ.

التنفس الهواء النقي

يجب استخدام أجهزة تنقية الهواء في المنزل وفي مكان العمل لتحسين جودة الهواء وتقليل الملوثات.

كما أن إزالة الجسيمات الدقيقة من الهواء الداخلي تسهم في حماية المسار العصبي بين الأنف والدماغ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون. الهواء النظيف يعني تقليل المحفزات الضارة التي تصل إلى الدماغ.

تناول الطعام الصحي

يجب الحرص على غسل الفواكه والخضراوات جيدا، لإزالة بقايا المبيدات التي قد تلحق الضرر بالجسم.

النشاط البدني

من الأفضل ممارسة الرياضة يوميا، وقد يسهم ذلك في أو تؤخر ظهور مرض باركنسون.

النوم الجيد

النوم المنتظم والعميق يمنح الدماغ الراحة ويساعد في التخلص من السموم.

