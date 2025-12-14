بين الجبل والبحر.. حمام موسى يستقبل أول الأفواج بعد إدراجه بالبرامج السياحية

شهدت فعاليات ختام مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية، اليوم الأحد، قيام أحد الصائدين بالصقور بوضع صقر صياد على ذراع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال فعاليات مهرجان الوادي الجديد للرياضات التراثية بناي الهجن والفروسية بمدينة الخارجة في مشهد لافت للنظر فيما جرى وضع أحد الصقور أيضا على ذراع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

حيث شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم ختام فعاليات مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون، وذلك بنادي الهجن والفروسية شمال مدينة الخارجة؛ بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، والمهندس حازم أشموني محافظ الشرقية ، والدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ، والقيادات وضيوف المحافظة المشاركين ، يرافقهم الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي الدول العربية الشقيقة والقبائل العربية المشاركة، ووفود المتسابقين من مختلف أنحاء الجمهورية.

خلال كلمته ، عرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن حرصه على مشاركة أهالي المحافظة والوفود العربية الشقيقة في مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين التراث والفنون والرياضة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لمثل هذه الفعاليات التي تعكس التنوع الثقافي وتعزز التفاعل بين الشباب والمجتمعات العربية، وتخلق منصة حقيقية لتبادل الخبرات والممارسات الرياضية التقليدية.

وشهد الحضور طابور العرض الذي ضم المشاركين من مختلف المحافظات والدول العربية، مُجسّدًا لوحة تراثية متكاملة من فرق الخيالة والهداج وسباقات السرعة، وفرسان القوس والسهم على ظهور الخيل، وقوافل الضعن لمتسابقي الإبل، وحاملي الصقور لصيد الطيور، ومجموعات السلوقي للصيد البري، في مشهد عكس روح المنافسة الشريفة وعمق الموروث العربي الأصيل.

وتضمنت الفعاليات ختام سباقات الإبل العربية الأصيلة بمختلف أنواعها؛ منها سباقات الماراثون الدولي، أشواط الإثارة، السباقات الثنائية، سباقات التتابع للقبائل، بالإضافة إلى منافسات مزايين الإبل، وعروض الخيول العربية الأصيلة، شاملة سباقات القدرة والتحمل، واستعراضات "منهاد الخيل ، ومسابقة جمال الخيول العربية والآبل.

وامتدت الفعاليات لتشمل رياضات الصيد التراثية؛ من مسابقات الصقور، والصيد البري، والرماية بالقوس والسهم، إضافة إلى عروض المبارزة بالسيف المصنفة كأحد الفعاليات الدولية، والتي تخللتها عروض للفنون الشعبية والفرق التراثية والشعر العربي، في تناغم يجمع بين الرياضة والثقافة، ويؤكد ثراء البيئة الصحراوية الأصيلة.