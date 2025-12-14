يستعد مواليد برج العذراء لعام 2026 لعام مليء بالفرص والتحديات، والازدهار المالي والمهني، بالإضافة إلى بعض التحديات على الصعيد العاطفي.

في السطور التالية، إليكم أبرز توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء لعام 2026، وفقا لموقع "indastro".

توقعات برج العذراء المهنية

يشهد عام 2026 توسعا مهنيا لمواليد العذراء، حيث يمكنكم التفوق على المنافسين بفضل الانضباط والجهد المستمر، كما أن الفترة من يناير إلى مايو مناسبة لتحقيق التقدير والنجاح، بينما ستشهد الفترة من يونيو إلى أكتوبر ترقيات وفرصا مالية جديدة بفضل تأثير كوكب المشتري، مع ذلك، يواجه البعض عقبات قصيرة المدى في أوائل مارس، مع بطء مؤقت في تقدم بعض المشاريع.

توقعات برج العذراء المالية

سيكون العام مثمرا ماليا، مع سداد الديون وزيادة الدخل وتوسيع الأعمال، والفترة من يونيو إلى أكتوبر مناسبة للاستثمارات وتكوين الثروات، بينما تزداد النفقات في الشهرين الأخيرين بسبب السفر أو الضرائب والمسائل القانونية.

توقعات برج العذراء العاطفية

عام 2026 سيكون مليئا بالتحديات العاطفية لمولود هذا البرج، في بداية العام، يشعر بالحاجة إلى اهتمام من الشريك، لكن

ستزداد قوة الروابط العاطفية والقرب من الشريك في النصف الثاني من العام، خاصة من خلال السفر المشترك أو التعامل مع الأمور العاطفية بشكل صريح.

