حريق وانفجار أسطوانة غاز يهز بشتيل

ظهر الأحد، تحولت شوارع بشتيل إلى مسرح حالة طوارئ غير متوقعة، عندما اندلع حريق ضخم داخل عقار مكون من أربعة طوابق بشارع عبد النبي حسين، بالقرب من شارع حسين مهران.

وكان مصدر الحريق انفجار أسطوانة غاز داخل مسمط بالعقار، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف، الذي عم المنطقة بسرعة مخيفة، وأثار حالة من الذعر بين السكان.

على الفور، انتقلت سيارتان من الحماية المدنية إلى موقع الحادث، فيما حاول السكان الهرب من المبنى المحاصر بالدخان، بينما باشرت فرق المطافئ عملية السيطرة على النيران وإنقاذ العالقين.

تمكنت فرق الإطفاء من احتواء الحريق بعد جهود مكثفة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بحالات اختناق، نقلا سريعًا إلى مستشفى أمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

