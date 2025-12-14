مسلم أوقف هجوم سيدني.. مفاجأة مدوية بشأن "البطل المنقذ" |فيديو

وكالات

أكد جمال ريفي، المسؤول في الجالية الإسلامية بأستراليا، اليوم الأحد، أن الشخص الذي منع منفذ إطلاق النار من إكمال هجومه على الاحتفالات اليهودية في سيدني هو مسلم.

وأشار ريفي في تصريحات لـ "سكاى نيوز عربية"، إلى أن الرجل يُدعى أحمد، وأنه تصدّى للهجوم قبل لحظات من تمكن المهاجم من مواصلة إطلاق النار، مشدداً على دوره البطولي في الحد من المأساة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أحمد وهو ينقض على أحد منفذي الهجوم، وينزع منه البندقية ببراعة، مانعًا بذلك استمرار الهجوم وإيقاف المزيد من الضحايا، ما جعله يحظى بلقب "البطل".

تمكّن أحد المارّة من تحييد أحد المسلحين على شاطئ في سيدني، وانتشرت مقاطع فيديو للحادثة.



وتُظهر اللقطات رجلًا يركض نحو المسلح من الخلف ويتمكّن من انتزاع سلاحه.



كما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم القبض على مهاجم ثالث بعد أن سلّم نفسه للشرطة.

من هو أحمد الأحمد؟

ذكرت القناة السابعة الأسترالية أن أحمد الأحمد يبلغ من العمر 43 عامًا، وكشف مصطفى، ابن عم أحمد، أن الأخير أصيب برصاصتين خلال الحادث، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية مساء الأحد.

وأشار ابن العم إلى أن أحمد أب لطفلين ويمتلك متجرًا لبيع الفواكه في منطقة ساذرلاند، مؤكدًا أنه لا يمتلك خبرة في التعامل مع الأسلحة، وأنه كان يمر بالمكان فقط قبل أن يقرر التدخل لإنقاذ المارة. وأضاف: "نأمل أن يكون بخير. إنه بطل بكل تأكيد".

إشادات واسعة

وعلق رئيس الوزراء الأسترالي على الحادثة بالقول: "إنه المشهد الأكثر إثارة للدهشة رأيته في حياتي"، مضيفًا: "رجل يتقدم نحو مسلح أطلق النار على الناس، ويجرّده من سلاحه بمفرده، معرّضًا حياته للخطر لإنقاذ أرواح عدد لا يُحصى من الأشخاص".

وتابع قائلاً: "هذا الرجل بطل حقيقي، ولا شك لديّ أن الكثيرين على قيد الحياة بفضل شجاعته".