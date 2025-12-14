وكالات

كشفت وثيقة حكومية صدرت يوم الجمعة الماضية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لمواطني إثيوبيا المقيمين في الولايات المتحدة.

وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في الإشعار المنشور بالجريدة الرسمية، أنه "بعد مراجعة أوضاع البلاد والتشاور مع الوكالات الحكومية المختصة، تقرر أن إثيوبيا لم تعد تستوفي شروط الحصول على وضع الحماية المؤقتة".

ويأتي هذا القرار في سياق إجراءات سابقة اتخذها الرئيس الأمريكي منذ توليه منصبه في يناير الماضي، شملت إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني عدد من الدول، ضمن حملة موسعة تستهدف الهجرة القانونية وغير القانونية.

وفي السياق ذاته، أفادت شبكة "يو إس نيوز" بأن الولايات المتحدة أنهت الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين المقيمين على أراضيها، في إطار تشديد سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة ترامب.

وضمن سياق أوسع، اتخذت إدارة ترامب خلال الأشهر الأخيرة قرارات مماثلة شملت إلغاء الحماية المؤقتة لمهاجرين من دول عدة، من بينها هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا، إضافة إلى الصوماليين في ولاية مينيسوتا. ويُعد هذا التوجه جزءًا من حملة تهدف إلى زيادة عمليات الترحيل، وسط طعون قانونية أمام المحاكم، فيما مهّدت المحكمة العليا في أكتوبر الماضي الطريق لإنهاء الحماية عن مئات الآلاف من الفنزويليين.

ويُعرَّف "وضع الحماية المؤقتة" في القانون الأمريكي على أنه تصنيف إنساني يُمنح لرعايا الدول المتضررة من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاستثنائية، ويوفر للمستفيدين حماية من الترحيل وإمكانية الحصول على تصاريح عمل داخل الولايات المتحدة.