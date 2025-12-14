الليمون من الحمضيات الغنية بفيتامين سي وحمض الفوليك، مما يسهم في تقوية المناعة ومكافحة الإجهاد التأكسدي والحد من الالتهابات.

كما أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الحمضيات تقلل من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية الإقفارية لدى النساء، وقصور القلب وأمراض القلب التاجية.

كما إن هذه المركبات تخفض مستوى ضغط الدم المرتفع وتؤثر إيجابيا على البكتيريا المعوية، مما يعزز حماية القلب، وفقا لـ صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الليمون على امتصاص الحديد، وذلك بفضل محتواه العالي من فيتامين سي حيث يؤدي تناوله مع الأطعمة الغنية بالحديد إلى زيادة امتصاصه، حتى عند تناول فيتامين C بمفرده.

كما أن تناول الحمضيات يخفض خطر الإصابة بالربو وحماية الخلايا وتقليل تجاعيد الجلد وزيادة محتوى الكولاجين وتعزيز الشعور بالشبع وترطيب الجسم وتقليل استهلاك المشروبات السكرية.

ومع ذلك، ينصح الأشخاص الذين يعانون من مرض الارتجاع المعدي المريئي، أو ارتفاع حموضة المعدة، أو حساسية الحمضيات أو قرح الفم بتوخي الحذر عند تناوله.

