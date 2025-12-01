أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس على مستوى البلاد، وذلك للفترة من يوم الأحد 30 نوفمبر وحتى الجمعة 5 ديسمبر.

وتشهد البلاد طقس مائل للبرودة في الصباح معتدل الحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق، وذلك في منشور لها عبر الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز النصائح التي يجب اتباعها أثناء تقلبات الطقس، وفقا لـ "medium" و "mayoclinic".

-ارتداء الملابس الشتوية، لتجنب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

-لضمان الدفء، يفضل اصطحاب قطعة ملابس خارجية خفيفة عند الخروج ليلا.

-شرب كميات كافية من الماء، لأنه ينشط الدورة الدموية ويقوي جهاز المناعة ويكافح الالتهابات.

-تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة المفيدة لتقوية جهاز المناعة.

-يجب عدم التعرض المباشر لتيارات الهواء القوية، وتجنب الخروج المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة، وذلك لأن فرق الحرارة يسبب تقلص حاد في الأوعية الدموية.

-يجب الحرص على ممارسة النشاط البدني باستمرار لضمان تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

-عند الخروج في المطر، يجب ارتداء ملابس واقية من المطر، لتجنب تعرض الملابس للماء والبلل.

-الحصول على قسط كافٍ من النوم لتعزيز المناعة ومقاومة الأمراض.

اقرا أيضا:

احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

تظهر قبل النوم.. علامة في الساق تشير لمرض خطير

مشروب أخضر يحمي من السرطان وأمراض القلب.. تناوله صباحا

مخاطر تجاهل حصوات الكلى.. متى قد تصل لمرحلة الاستئصال؟