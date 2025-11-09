مكمل شائع يزيد خطر الإصابة بقصور القلب.. احذر الإكثار منه

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ولاية نيويورك عن مكمل غذائي شائع قد يسهم في زيادة خطر الإصابة بقصور القلب.

ووجد الباحثون أن الاستخدام الطويل الأمد للميلاتونين، وهو مكمل شائع للمساعدة على النوم، قد يرتبط بـ ارتفاع احتمالية الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة، وفقا لـ "ساينس ألرت".

وشملت الدراسة التي استندت إلى بيانات أكثر من 130 ألف بالغ، ملاحظة مثيرة للقلق: فقد تبين أن المستخدمين للميلاتونين بشكل مزمن (لمدة تزيد عن عام) واجهوا زيادة في خطر الإصابة بـ قصور القلب بلغت 89% خلال فترة خمس سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع في معدل الوفيات الإجمالي مقارنة بغير المستخدمين.

وأظهرت الدراسة أن مستخدمي الميلاتونين المزمنين يواجهون زيادة هائلة في المخاطر؛ فقد تضاعف احتمال دخول المستشفى بسبب قصور القلب بـ 3.5 مرة، كما ارتفع معدل الوفيات لديهم من 4.3% ليبلغ 7.8%.

وتوضح النتائج أن الاستخدام الطويل الأمد لهذا المكمل الغذائي يحتاج إلى مزيد من البحث لضمان سلامته.

وقد لا تكون مكملات الميلاتونين آمنة كما يعتقد عادة، وإذا تأكدت نتائج دراستنا، فقد يؤثر ذلك على كيفية تقديم الأطباء نصائحهم للمرضى حول النوم.

والميلاتونين يعتبر آمنا عند استخدامه قصير المدى، أي لمدة شهرين تقريبا، لدى غير الحوامل أو المرضعات، لكن احذر الإفراط في تناوله لفترة طويلة.

ويعتبر الميلاتونين مكملا يحاكي الهرمون الذي يفرزه الدماغ لتنظيم دورة النوم والاستيقاظ، وبالتالي، فإن استهلاكه قبل النوم يعد طريقة لمساعدة الأفراد على تحسين نومهم.

