كيف يؤدي نقص فيتامين د إلى تدهور الصحة النفسية؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة بوخارست في رومانيا عن وجود علاقة وثيقة بين انخفاض مستويات فيتامين "د" في الدم وارتفاع معدلات الإصابة بالاكتئاب بين البالغين.

ويصبح هذا الارتباط أكثر وضوحا عندما يهبط تركيز 25-هيدروكسي فيتامين د إلى مستوى 30 نانومول/لتر أو أدنى.

ومن خلال تجميع 66 دراسة رصدية من 31 دولة، توصل الباحثون إلى أن نقص فيتامين "د" قد يرتبط بالحالة المزاجية، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

وأشارت البيانات المجمعة من 46 دراسة إلى وجود علاقة ثابتة وإيجابية بين انخفاض مستويات فيتامين د وزيادة حدة أعراض الاكتئاب.

وأشار الباحثون إلى ضرورة فحص مستويات فيتامين د ومعالجة النقص لدى البالغين الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب.

ويحصل الجسم على فيتامين "د" بشكل طبيعي من تعرّض الجلد المباشر لأشعة الشمس، وليس من وراء زجاج، بينما يقضي الإنسان الحديث أوقاتاً عديدة من النهار في أماكن مغلقة.

ويتوفر فيتامين "د" في البيض، والحليب، وعظام الأسماك وخاصة السلمون والسردين، والمشروم.

