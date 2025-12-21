إعلان

بعد تلقي 48 طعنًا.. موعد نظر طعون الدوائر الملغاة في انتخابات النواب 2025

كتب : محمود الشوربجي

12:26 م 21/12/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

تستعد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لنظر نحو 48 طعنًا على نتيجة 30 دائرة ملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في جلسة مقررة غدًا الاثنين.

وتوالت الطعون عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للدوائر الملغاة، والتي تخص 58 مقعدًا، وأسفرت عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، فيما ستجرى جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ووفقًا للمواعيد المقررة، ستُجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، أما في الداخل فتكون يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير.

الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى وفق قرار الإدارية العليا

الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وفق قرار الإدارية العليا تشمل: الوادي الجديد (الخارجة، الداخلة والفرافرة)، أسوان (أول أسوان، النوبة، إدفو)، الأقصر (الأقصر، القرنة، إسنا)، الإسكندرية (أول المنتزة)، المنيا (أول المنيا، مغاغة، أبو قرقاص، ملوى، دير مواس)، الجيزة (الجيزة، البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الأهرام، أكتوبر، منشية القناطر)، البحيرة (المحمودية، حوش عيسى، الدلنجات، كوم حمادة)، سوهاج (البلينا)، أسيوط (أول أسيوط، القوصية، أبو تيج)، الفيوم (سنورس).

انتخابات مجلس النواب 2025 الدوائر الملغاة المحكمة الإدارية العليا

