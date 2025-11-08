أعراض خفيفة تدل على ارتفاع ضغط الدم.. احذرها

غالبًا ما يُطلَق على ارتفاع ضغط الدم لقب القاتل الصامت، لأنه في كثير من الحالات لا يظهر بأي أعراض واضحة حتى تصل المشكلة إلى مراحل متقدمة.

في بعض الأحيان تظهر علامات خفيفة أو غير واضحة، قد يتجاهلها كثيرون ظنا بأنها متاعب بسيطة أو تعب يومي، ولكنمن الأفضل متابعتها، لأنها قد تكون إشارة مبكرة تحتاج لمتابعة.

World Health Organization".

World Health Organization".

الصداع المتكرر في الصباح

من الأعراض التي يُمكن أن تراها وتظنها صداعًا عاديًا، أنك تستيقظ غالبًا بألم خلف الرأس أو في الجزء العلوي من الرقبة.

الصداع صباحًا بشكل متكرر قد يكون علامة لارتفاع ضغط الدم، لذا من المهم أن لا تتجاهل هذا الصداع إذا تكرر، خصوصًا إذا كان مصحوبًا بارتفاع في ضغط الدم.

دوار أو شعور بالخفة أو انزعاج في الأذن

الشعور البسيط بالدوران أو أنك تفقد توازنك لجزء من الثواني دون سبب واضح، أو سماع طنين مفاجئ في الأذن، أو خفقان في الصدر أو الرقبة، كلها مؤشرات قد تربط بارتفاع ضغط الدم، لذا يجب أن تكون مأخوذة بعين الاعتبار.

نزيف الأنف المتكرر أو غير المبرر

قد يبدو نزيف الأنف أمرًا بسيطًا أو متكرراً في فصل الشتاء مثلاً، لكن إذا كان من دون سبب واضح أو تكرر بشكل غير معتاد، فقد يكون أحد العلامات البسيطة التي ترافق ارتفاع ضغط الدم.

تغيرات في الرؤية أو ضيق نفس بسيط

إذا شعرت برؤية ضبابية أو بثقل بسيط في الصدر أو ضيق نفس عند بذل جهد خفيف، كل ذلك قد يكون إنذارًا لارتفاع ضغط الدم أو تأثيره على الأوعية الدقيقة أو القلب.

ومن المهم التأكيد أن هذه الأعراض ليست خاصة بارتفاع الضغط فقط، لكنها تُمثل مبررًا إضافيًا للقياس والمتابعة.

لماذا نركز على الأعراض الخفيفة؟

لأن ارتفاع ضغط الدم غالبًا لا يُشخص إلا بعد أن تظهر مضاعفات لذا فإن ملاحظة هذه الأعراض البسيطة قد تمنح فرصة مبكرة للوقاية وتقليل المخاطر.

فالمتابعة المنتظمة لقياس الضغط، خصوصًا إذا توفّرت لديك عوامل خطر (العمر، الوزن الزائد، التاريخ العائلي، نمط الحياة غير الصحي)، تُعد المتابعة من أهم خطوات الحماية.

نصائح للوقاية:

يجب الحرص على قياس ضغط الدم بانتظام.

متابعة ضغط الدم خاصة إذا كنت فوق سن الأربعين.

ملاحظة أي تغيير غير معتاد في حالتك الصحية مثل صداع صباحي أو نزيف أنفي أو دوار مفاجئ أو تغيير في الرؤية.

اتباع نمط حياة صحي.

خفف الملح في الطعام,.

مارس نشاطاً بدنيًا منتظماً.

تجنب التدخين.

امنحي نفسك وقتًا للراحة وإدارة التوتر.

في حال ظهور أعراض مفاجئة وشديدة مثل ألم صدر، ضعف أو تنميل في الأطراف، تغير في الكلام أو الرؤية استشير طبيبك المختص فورًا.

