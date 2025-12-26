البطاطا المشوية وجبة لذيذة، غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تدعم صحة الجسم.

إدراجها ضمن النظام الغذائي يمكن أن يعزز المناعة، ويحسن الهضم، ويقلل مخاطر بعض الأمراض المزمنة وفق "مايو كلينك".

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

البطاطا المشوية توفر البوتاسيوم، فيتامين C، B6، والحديد الضروريين لوظائف القلب والدماغ والطاقة اليومية.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الألياف في البطاطا المشوية تدعم حركة الأمعاء وتحافظ على بكتيريا الأمعاء المفيدة، مما يقلل الإمساك ويحسن الهضم.

الشعور بالشبع ومساعدة التحكم بالوزن

البطاطا المشوية تُشعر بالامتلاء لفترة أطول مقارنة بالنشويات الأخرى، مما يساعد على تقليل السعرات دون الشعور بالجوع.

دعم صحة القلب

البوتاسيوم ومضادات الأكسدة في البطاطا تساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب.

مقاومة التأكسد وتقليل الضرر الخلوي

مضادات الأكسدة في البطاطا تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف، مما يدعم المناعة ويقلل خطر الأمراض المزمنة.