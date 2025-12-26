الأمان هو أساس شعور الإنسان بالطمأنينة والاستقرار النفسي والجسدي.

تعزيز الأمان في حياتنا اليومية يحمي الصحة النفسية ويزيد من القدرة على التركيز واتخاذ القرارات الصائبة.

فوائد الأمان على الصحة النفسية، وفق ما جاء في "Healthlin".

تقليل التوتر والقلق

وجود بيئة آمنة يقلل إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما يساهم في شعور هادئ ومستقر.

تحسين جودة النوم

الأمان النفسي والجسدي يساعد على النوم العميق والمريح، مما يدعم التركيز والطاقة خلال اليوم.

تعزيز الصحة النفسية

العيش في بيئة آمنة يقلل من خطر الاكتئاب والاضطرابات النفسية ويزيد من الثقة بالنفس.

دعم اتخاذ القرارات الصحيحة

الشعور بالأمان يمنح العقل مساحة للتفكير المنطقي واتخاذ قرارات مدروسة بدل الاستجابة للخوف أو القلق.