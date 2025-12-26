إعلان

لن تتوقع.. فوائد الأمان على الصحة النفسية والجسدية

كتب : نرمين ضيف الله

11:00 ص 26/12/2025

فوائد الأمان النفسي وتأثيره على النوم والتركيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأمان هو أساس شعور الإنسان بالطمأنينة والاستقرار النفسي والجسدي.

تعزيز الأمان في حياتنا اليومية يحمي الصحة النفسية ويزيد من القدرة على التركيز واتخاذ القرارات الصائبة.

فوائد الأمان على الصحة النفسية، وفق ما جاء في "Healthlin".

تقليل التوتر والقلق

وجود بيئة آمنة يقلل إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما يساهم في شعور هادئ ومستقر.

تحسين جودة النوم

الأمان النفسي والجسدي يساعد على النوم العميق والمريح، مما يدعم التركيز والطاقة خلال اليوم.

تعزيز الصحة النفسية

العيش في بيئة آمنة يقلل من خطر الاكتئاب والاضطرابات النفسية ويزيد من الثقة بالنفس.

دعم اتخاذ القرارات الصحيحة

الشعور بالأمان يمنح العقل مساحة للتفكير المنطقي واتخاذ قرارات مدروسة بدل الاستجابة للخوف أو القلق.

هرمونات التوتر الكورتيزول تحسين جودة النوم تعزيز الصحة النفسية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة