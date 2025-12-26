الرمان فاكهة غنية بالفيتامينات والمضادات الحيوية الطبيعية، ويعتبر من الأطعمة الفائقة التي تدعم صحة الجسم والقلب والمناعة.

تناول الرمان بانتظام يعزز الطاقة ويحمي الجسم من الالتهابات والأمراض المزمنة.

فوائد الرمان وفق "Healthlin".

غني بمضادات الأكسدة

الرمان يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل البوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.

دعم صحة القلب

مضادات الأكسدة في الرمان تساعد على خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين الهضم

الألياف الموجودة في الرمان تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، مع دعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تقوية المناعة

فيتامين C والمركبات النباتية في الرمان تعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى وتقليل الالتهابات.