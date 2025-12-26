بديل التوك توك في القاهرة.. 6 صور للسيارة كيوت بعد تشغيلها رسميًا

بدأت محافظة القاهرة، في تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل حضاري وآمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى سيتم تعميمها في باقي المناطق حال نجاحها.

تشمل المرحلة الأولى من المبادرة أحياء:

1- حدائق القبة.

2- الأميرية.

3- الزاوية الحمراء.

4- الشرابية.

5- الساحل.

6- روض الفرج.

7- شبرا.

ومن المقرر ترخيص السيارات المخصصة لهم بمجمع تراخيص مرور السلام.

وسيتم تلقي طلبات استبدال التوك توك بالمركبة الجديدة بالمراكز التكنولوجية بالأحياء التي سيتم تطبيق التجربة بها، وقد تم اختيار اللون الأبيض كلون مميز للمركبات التي ستعمل بالمنطقة الشمالية.