إعلان

بديل التوك توك في القاهرة.. 6 صور للسيارة كيوت بعد تشغيلها رسميًا

كتب : محمد نصار

08:40 ص 26/12/2025

السيارة كيوت بديل التوك توك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت محافظة القاهرة، في تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل حضاري وآمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى سيتم تعميمها في باقي المناطق حال نجاحها.

تشمل المرحلة الأولى من المبادرة أحياء:

1- حدائق القبة.

2- الأميرية.

3- الزاوية الحمراء.

4- الشرابية.

5- الساحل.

6- روض الفرج.

7- شبرا.

ومن المقرر ترخيص السيارات المخصصة لهم بمجمع تراخيص مرور السلام.

وسيتم تلقي طلبات استبدال التوك توك بالمركبة الجديدة بالمراكز التكنولوجية بالأحياء التي سيتم تطبيق التجربة بها، وقد تم اختيار اللون الأبيض كلون مميز للمركبات التي ستعمل بالمنطقة الشمالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة القاهرة التوك توك سيارات كيوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد