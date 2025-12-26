"لن يحضر مباراة واحدة".. مبابي يصل إلى الرباط لدعم أشرف حكيمي

وصل الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى مدينة الرباط المغربية مع عائلته، لدعم صديقه السابق، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب أشرف حكيمي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مبابي تلقى دعوة من أشرف حكيمي، لحضور مباراة المغرب ومالي، في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية، والتي قد تشهد عودته من الإصابة، بعد غيابه عن لقاء الافتتاح ضد جزر القمر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مبابي سيقيم في المغرب حتى يوم الإثنين المقبل، بالتالي قد يحضر مباريات أخرى، ويمكن أن تكون مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، يوم الأحد، لأن والدته من أصل جزائري.

اقرأ أيضًا:

فرق شاسع.. مقارنة بين نجوم منتخب مصر وجنوب إفريقيا



"قبل مباراة جنوب أفريقيا".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن عائلات نجوم منتخب مصر



موقف مصطفى محمد من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا



