"لن يحضر مباراة واحدة".. مبابي يصل إلى الرباط لدعم أشرف حكيمي

كتب : هند عواد

11:47 ص 26/12/2025
  عرض 6 صورة
  عرض 6 صورة
    أشرف حكيمي وكيليان مبابي
  عرض 6 صورة
    أشرف حكيمي وكيليان مبابي
  عرض 6 صورة
    تهنئة كيليان مبابي لحكيمي في عيد ميلاده
  عرض 6 صورة
    تهنئة كيليان مبابي لحكيمي في عيد ميلاده
  عرض 6 صورة
    تهنئة كيليان مبابي لحكيمي في عيد ميلاده

وصل الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى مدينة الرباط المغربية مع عائلته، لدعم صديقه السابق، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب أشرف حكيمي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مبابي تلقى دعوة من أشرف حكيمي، لحضور مباراة المغرب ومالي، في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية، والتي قد تشهد عودته من الإصابة، بعد غيابه عن لقاء الافتتاح ضد جزر القمر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مبابي سيقيم في المغرب حتى يوم الإثنين المقبل، بالتالي قد يحضر مباريات أخرى، ويمكن أن تكون مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، يوم الأحد، لأن والدته من أصل جزائري.

أشرف حكيمي وكيليان مبابي كيليان مبابي أشرف حكيمي كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب

