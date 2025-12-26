بالفيديو.. كيف تغلبت المغرب على الأمطار الغزيرة في كأس الأمم الأفريقية؟

منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير، تساقطت أمطار غزيرة ومتواصلة، لكنها لم تتسبب في تأجيل أو توقف أي لقاء.

وكشفت إذاعة "موزاييك"، سبب عدم تأثر أرضية الملعب، ومن بينها ملعب مولاي عبدالله بالرباط وملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وملعب طنجة الكبير، مشيرا إلى أن المغرب استخدمت نظام تصريف للمياه، بدقة تشغيل هندسية.

Wondering how the pitches stayed P E R F E C T despite the heavy rain during AFCON’s first week?🌧️

All 9 stadiums use state-of-the-art drainage systems, and weeks before kickoff the grass was switched from Bermuda to Ryegrass, ideal for cold, wet conditions.

Everything is planned pic.twitter.com/kfYSlUCsbT — AFCON 2025 Central (@AfconCentral25) December 25, 2025

وأشارت إلى أن هذا النظام اسمه " SubAir"، وهو عبارة عن تقنية تحت سطح الأرض للتهوية والتصريف في الملاعب الرياضية، يعمل عبر أنابيب تصريف لإزالة المياه الزائدة بعد الأمطار باستخدام وضع الفراغ، ويوفر تهوية للتربة، ويسيطر على درجة الحرارة للحفاظ على عشب صحي.

