كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

بالفيديو.. كيف تغلبت المغرب على الأمطار الغزيرة في كأس الأمم الأفريقية؟

كتب : هند عواد

11:23 ص 26/12/2025 تعديل في 11:36 ص
    سقوط الأمطار في كأس الأمم الأفريقية (3)
    سقوط الأمطار في كأس الأمم الأفريقية (1)
    سقوط الأمطار في كأس الأمم الأفريقية (2)

منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير، تساقطت أمطار غزيرة ومتواصلة، لكنها لم تتسبب في تأجيل أو توقف أي لقاء.

وكشفت إذاعة "موزاييك"، سبب عدم تأثر أرضية الملعب، ومن بينها ملعب مولاي عبدالله بالرباط وملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وملعب طنجة الكبير، مشيرا إلى أن المغرب استخدمت نظام تصريف للمياه، بدقة تشغيل هندسية.

وأشارت إلى أن هذا النظام اسمه " SubAir"، وهو عبارة عن تقنية تحت سطح الأرض للتهوية والتصريف في الملاعب الرياضية، يعمل عبر أنابيب تصريف لإزالة المياه الزائدة بعد الأمطار باستخدام وضع الفراغ، ويوفر تهوية للتربة، ويسيطر على درجة الحرارة للحفاظ على عشب صحي.

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

