الحكومة تُحدد عدد أيام إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص- (مستند)

حدد القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025 عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2003.

ونص القرار على اعتبار يوم وقفة عرفات، واليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في منشآت القطاع الخاص، ليصل إجمالي عدد أيام الإجازة إلى ثلاثة أيام.

وكشف وزير العمل، عن صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، والذي يختص بتحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، وهي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين بمنشآت القطاع الخاص.

