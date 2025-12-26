إعلان

الحكومة تُحدد عدد أيام إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص- (مستند)

كتب : محمد أبو بكر

12:02 م 26/12/2025

قانون العمل الجديد-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حدد القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025 عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2003.

ونص القرار على اعتبار يوم وقفة عرفات، واليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في منشآت القطاع الخاص، ليصل إجمالي عدد أيام الإجازة إلى ثلاثة أيام.

وكشف وزير العمل، عن صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، والذي يختص بتحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، وهي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين بمنشآت القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا:

أسعار عمرة منتصف العام للمستويين الاقتصادي والخمس نجوم

بعد بيان "السياحة".. رابط الموقع الرسمي لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إجازة عيد الأضحى المبارك القطاع الخاص قانون العمل إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين وزير العمل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* قرار عاجل من وزير العمل بشأن إجازات غير المسلمين في أعيادهم الدينية
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة