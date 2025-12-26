إعلان

مصرع سيدتين في انقلاب سيارة على طريق قنا - سفاجا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:45 ص 26/12/2025

إسعاف - أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدتان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق قنا – سفاجا في نطاق دائرة بندر قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من مروة ج ومنى م.ع، البالغة من العمر 55 عامًا، ومقيمتين بمحافظة أسوان، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه.

حادث انقلاب سيارة طريق قنا – سفاجا قسم شرطة قنا مديرية أمن قنا مستشفى قنا العام النيابة العامة مصرع سيدتين في انقلاب سيارة

