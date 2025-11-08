3 أسباب تجعل العدس كنزًا صحيًا للجسم

العدس من الأطعمة البسيطة في مظهرها، لكنه يحمل فوائد صحية مدهشة وغير متوقعة تدعم الجسم من الداخل بطرق متعددة.

إليك 3 فوائد غير متوقعة للعدس على صحة الجسم، وفق Cleveland Clinic.

دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم

العدس غنيا بالبوتاسيوم وحمض الفوليك، مما يسهم في تنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وبالتالي دعم صحة القلب.

تنظيم مستوى السكر في الدم ومقاومة الأنسولين

يتميز العدس بمؤشر جلايسيمي منخفض واحتوائه على الألياف والبروتين النباتي، مما يساعد على إطلاق الطاقة ببطء ويقلّل التقلبات في مستوى السكّر، ما يجعله خيارًا مفيدًا لمرضى السكّري أو من يسعى للوقاية.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي والنشاط المناعي

العدس يحتوي على ألياف كثيرة تُشجع نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ما يعزز حركة الأمعاء ويحسّن الهضم، إضافة إلى مركّبات نباتية مضادة للأكسدة تقلّل الالتهابات وتدعّم المناعة.