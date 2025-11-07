4 فوائد لتناول كوب من عصير الفراولة باللبن على صحتك

يجمع عصير الفراولة باللبن بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية المذهلة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لبدء يومك بنشاط أو لإنعاش الجسم بعد يوم طويل.

يحتوي هذا المشروب على مزيج غني من الفيتامينات، مضادات الأكسدة، والكالسيوم، التي تدعم صحة القلب والعظام وتحافظ على نضارة البشرة، وفقًا لما ذكره موقع

"هيلث لاين".

يعزز صحة القلب:

يحتوي هذا العصير على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين، التي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم.

يدعم صحة العظام:

اللبن غني بالكالسيوم وفيتامين "د"، ما يعزز كثافة العظام ويحمي من هشاشتها.

يساعد على نضارة البشرة:

الفراولة تحتوي على فيتامين "C" الذي يحفّز إنتاج الكولاجين ويمنح البشرة إشراقة طبيعية.

يحسن المزاج:

مزيج اللبن والفراولة يرفع مستويات السيروتونين في الجسم، مما يساعد على الشعور بالراحة النفسية وتقليل التوتر.