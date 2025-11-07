فائدة غير متوقعة للمشي.. لا تفوتك

أكد خبراء الصحة والأطباء أن المشي يوميا ليس مفيدا للجسم فقط، بل يساهم أيضا في تعزيز صحة القلب وتقوية جهاز المناعة.

وفقا لموقع روسيا اليوم، أضافت دراسة حديثة بعدا جديدا لهذه العادة اليومية، إذ كشفت عن تأثيره الإيجابي على حاسة السمع.

وأجرى باحثون من الصين وألمانيا، بقيادة لييو تساو من جامعة تشجيانغ وباربرا هاندل من جامعة فورتسبورغ، دراسة لفحص كيفية تأثير المشي على معالجة الدماغ للأصوات.

وأظهرت النتائج أن المشي يحسن استجابة الدماغ للمثيرات الصوتية. في التجربة، وضعت أجهزة قياس النشاط الكهربائي للدماغ على رؤوس المشاركين، وطلب منهم المشي على مسار يشبه الرقم "8" أثناء الاستماع إلى أصوات متباينة في الأذنين.

وأثبتت البيانات أن الدماغ يصبح أكثر يقظة تجاه الأصوات أثناء الحركة، مع زيادة حساسية الإدراك الصوتي في الجهة التي يتحرك نحوها الشخص.

وعلى سبيل المثال، عند الانعطاف يمينا، يكون الدماغ أكثر تجاوبا مع الأصوات القادمة من الأذن اليمنى.

وفي اختبار آخر، تعرض المشاركون لأصوات مفاجئة قصيرة، ولاحظ الباحثون أن استجابة الدماغ لهذه الضوضاء ازدادت أثناء المشي، خصوصا عندما تأتي من جانب الشخص.

ويرى العلماء أن الدماغ يضبط حاسة السمع بشكل ديناميكي أثناء الحركة، ما يساعد على تحسين التوجيه البيئي والاستجابة السريعة للمثيرات الصوتية غير المتوقعة.

وقد يسهم هذا الاكتشاف، وفقا للدراسة المذكورة على موقع روسيا اليوم، في تطوير تقنيات مستقبلية في مجالي الملاحة والسمع.