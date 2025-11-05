3 علامات تشير لإصابتك بمرض نفسي قاتل.. لا تتجاهلها

قد يظن البعض أن الأمراض النفسية مجرد حالات عابرة من التوتر أو القلق، لكن الحقيقة أن بعضها قد يكون قاتلًا بصمت، إذ يتطور تدريجيًا دون أن ينتبه صاحبه حتى يفقد السيطرة على حياته أو يقدم على أفعال خطيرة.

وفيما يلي 3 علامات خطيرة إذا ظهرت عليك أو على من حولك، فقد تكون مؤشرًا مبكرًا لإصابتك بمرض نفسي يستوجب تدخلًا عاجلًا من الطبيب، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، medicalxpress.

العزلة المفاجئة والانقطاع عن الآخرين

إذا بدأت تشعر برغبة شديدة في الابتعاد عن الأصدقاء والعائلة، وعدم الرغبة في التحدث أو الخروج، فقد تكون تلك إشارة إلى تطور اضطراب نفسي مثل الاكتئاب الحاد أو الفصام، وهما من الأمراض التي قد تدفع المصاب إلى أفعال خطيرة إذا لم تُعالج مبكرًا.

اضطراب التفكير أو سماع أصوات غير موجودة

عندما يبدأ الشخص في سماع أصوات أو رؤية أشياء غير حقيقية، أو يعاني من أفكار غريبة وشكوك مستمرة في من حوله، فقد يكون مصابًا بمرض ذهاني قاتل مثل الفصام أو اضطراب الاضطهاد، وهي حالات تحتاج إلى علاج فوري.

فقدان الرغبة في الحياة أو التفكير في الأذى

من أخطر العلامات التي تستدعي التدخل العاجل هي الإحساس بعدم جدوى الحياة أو التفكير في الانتحار، وهو عرض شائع في مراحل متقدمة من الاكتئاب الحاد أو الاضطراب ثنائي القطب.

نصائح طبية مهمة

يؤكد الأطباء النفسيون أن الوقاية تبدأ بالاعتراف بالمشكلة، وأن طلب المساعدة ليس ضعفًا بل شجاعة. فالعلاج المبكر يمكن أن ينقذ حياة المريض ويمنحه فرصة للتعافي الكامل.