ما العلاقة بين حاسة الشم وأمراض القلب؟

كشفت دراسة أمريكية جديدة نُشرت في "مجلة JAMA لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة" عن ارتباط فقدان حاسة الشم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، مشيرة إلى أن هذا العرض البسيط قد يشكل علامة تحذيرية مبكرة على احتمال الإصابة بمرض القلب التاجي.

وفقا للدراسة الذي أجرتها جامعة ولاية ميشيجان، إن الأشخاص الذين يعانون ضعفا في حاسة الشم كانوا أكثر عرضة للإصابة بـمرض القلب الإقفاري، وهو حالة تنتج عن تراكم الدهون في الشرايين التاجية ما يعيق تدفق الدم إلى القلب، يؤدي إلى الذبحة الصدرية أو النوبات القلبية أو فشل القلب.

أشار الباحثون إلى أن الوقاية أفضل وسيلة للعلاج، موصين باتباع نمط حياة صحي يشمل تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، والامتناع عن التدخين والكحول، مع زيادة النشاط البدني للحفاظ على صحة القلب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشملت الدراسة 5142 مشاركا يبلغ متوسط أعمارهم نحو 75 عاما، جميعهم دون تاريخ سابق للإصابة بأمراض القلب التاجية.

وتم تقييم حاسة الشم لديهم من خلال اختبار معياري مكون من 12 عنصرا، وقُسمت النتائج إلى ثلاث فئات: جيدة (11–12)، متوسطة (9–10)، وضعيفة (0–8). وخلال فترة متابعة استمرت عشر سنوات، سُجلت 280 حالة إصابة بمرض القلب التاجي.

وأظهرت النتائج أن ضعف حاسة الشم ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بمرض القلب التاجي بمقدار الضعف تقريبا خلال السنوات الأربع الأولى من المتابعة، قبل أن يتراجع هذا الارتباط تدريجياً مع مرور الوقت.

وأوضح الدكتور هونجلي تشين، أستاذ علم الأوبئة والإحصاء الحيوي، أن ضعف حاسة الشم يكون ناجما عن أمراض عصبية مثل الخرف، لكنه يشير أيضا إلى تدهور في صحة الجهاز القلبي الوعائي، مشيرا إلى أن تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الأنف يمكن أن يؤثر في وظيفة الشم. كما لفت إلى أن فقدان حاسة الشم ينعكس سلبا على التغذية والحالة النفسية والجسدية لدى كبار السن، ويرتبط بتراكم اللويحات في الشرايين.

