يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لتحسين التركيز ورفع مستوى الطاقة، وبعض المشروبات اليومية وسيلة سهلة وآمنة لدعم صحة الدماغ وتعزيز الذاكرة دون اللجوء إلى مكملات كيميائية.

مشروبات تحفز الطاقة وتساعدك على تقوية الذاكرة وفق "Live Strong".

القهوة

تساعد القهوة بفضل الكافيين على تعزيز اليقظة، وتحسين سرعة معالجة المعلومات كما إن دورها المحتمل في تحسين الأداء الذهني على المدى القصير.

الشاي الأخضر

يمتزج في الشاي الأخضر الكافيين مع حمض "الثيانين" الذي يساعد على تحسين التركيز والقدرة على التفكير بوضوح، دون الشعور بتوتر مفرط كما يحدث مع بعض المنبّهات.

عصير التوت الأزرق

التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ وتحمي الخلايا العصبية، ما يجعله من أكثر المشروبات المرتبطة بتحسين الذاكرة قصيرة المدى.

ماء جوز الهند

يساعد ماء جوز الهند على توازن الأملاح والسوائل في الجسم، مما يحافظ على مستوى طاقة ثابت ويمنع الإجهاد الذهني الناتج عن الجفاف.

الكاكاو الساخن

المشروبات المصنوعة من الكاكاو الخام تحتوي على مركبات تساعد على تدفق الدم إلى الدماغ، وتحسن من وظائف الذاكرة والانتباه.