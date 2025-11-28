

أثار خبراء الصحة قلقهم بعد رصد انتشار فيروس متحور في إنجلترا، تظهر أعراضه شبيهة بنزلات البرد، لكنه قادر على التسبب في شلل الأطفال ومضاعفات عصبية خطيرة، خصوصا بين الرضع والأطفال الصغار، وسط ارتفاع ملحوظ في الإصابات هذا العام.

ما هو الفيروس؟

يعرف الفيروس باسم Enterovirus-C105 "EV-C105"، وهو مرض نادر ظل ظهوره محدودا لأكثر من عقد، قبل أن تسجل أوروبا مؤخرا زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات، وفقا لموقع 24.ae.

أفاد مؤتمر ESCAIDE في وارسو بتسجيل 111 حالة في تسع دول أوروبية عام 2023، مقارنة بـ27 حالة فقط خلال 15 عاما منذ اكتشاف الفيروس، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

انتشار بين الأطفال

كما تم تسجيل معظم الإصابات بين الأطفال، حيث سجلت حوالي 80 حالة في إنجلترا، ما يجعلها أكبر بؤرة تفشي للفيروس في أوروبا.

أعراض الفيروس الجديد

يظهر الفيروس عادة بأعراض خفيفة مشابهة لنزلات البرد، تشمل:

-الحمى

-السعال

-ألم الصدر

لكن في حالات نادرة، وخاصة لدى الأطفال، قد يؤدي إلى مشاكل عصبية خطيرة تشمل:

-شلل مشابه لشلل الأطفال الحاد "Acute Flaccid Paralysis – AFP"

-التهاب الدماغ

-التهاب السحايا

كما ارتبط الفيروس بحالة وفاة رضيع يبلغ تسعة أشهر نتيجة إصابته بعدة فيروسات، بينها EV-C105.

أكدت الدكتورة لورا بوبا، عالمة الأحياء الدقيقة في منظمة الصحة العالمية، أن النسخة المتحورة أكثر حدة وتزيد من احتمال ظهور الحالات العصبية مقارنة بالنسخة الأصلية، مضيفة أن عدد الإصابات الفعلي قد يكون أعلى بسبب الانتشار الصامت.

وأظهرت بيانات الشبكة الأوروبية للفيروسات غير المسببة للشلل أن 7% من الأطفال المصابين ظهرت عليهم أعراض عصبية، وهو ما وصفه البروفيسور بول هانتر بأنه "أكثر الأمور إثارة للقلق ويستدعي مراقبة دقيقة".

أكدت السلطات البريطانية أن التحور لا يعني بالضرورة زيادة خطورة الفيروس. وقالت كريستينا سيلما من وكالة الأمن الصحي البريطانية:"تفشي الفيروسات المعوية السابقة عادة ما يأتي ويذهب، لكن لا نستطيع استبعاد حدوث مضاعفات أكثر خطورة في الأشهر المقبلة".



متى يجب طلب الرعاية الطبية؟

على الأهل طلب الرعاية الطبية فورا إذا ظهرت على الطفل أي من الأعراض التالية:

-الصداع الشديد

-تيبس الرقبة

-صعوبة تحريك الأطراف

-ضعف أو ارتخاء في اليدين أو القدمين

-صعوبة في التنفس