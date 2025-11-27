حصوات الكلى من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في فصل الشتاء، وذلك بسبب الميل الطبيعي لشرب كمية أقل من الماء، مما يؤدي إلى الجفاف وتركيز البول.

وبحسب موقعي Kidneystonesclinic، وNYU Health، سنتعرف على أهم النصائح الوقائية لتجنب خطر الإصابة.

1- تناول الكثير من السوائل:

شرب الماء طوال اليوم يساعد على ترطيب الجسم، خاصة خلال فصل الشتاء، ويحسن عملية التبول، ما يمنع تبلور المواد المكونة للحصوات.

2- تقليل تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم:

يساعد تقليل تناول الأملاح على منع زيادة الكالسيوم في البول، وبالتالي الوقاية من تكون الحصوات.

3- تناول كمية كافية من الكالسيوم:

الحرص على الكالسيوم في النظام الغذائي، يقي من حصوات الكلى وذلك لأنه يرتبط بالأوكسالات في الأمعاء ويمنع امتصاصه في الدم حيث يمكن أن يُشكل حصوات.

