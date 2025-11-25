اختيار الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية يمكن أن يقلل من الكوليسترول الضار ويحمي الأوعية الدموية من الأمراض.

إليك أبرز الأطعمة التي تساعد على خفض الكوليسترول وتعزيز صحة القلب، وفقا لموقع "health".

الشوفان

الشوفان مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان، التي تقلل امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي وتحافظ على مستويات ثابتة للأنسولين عند تناوله بانتظام.

الشعير والفاصوليا

إضافة الشعير والفاصوليا الغنية بالبيتا جلوكان إلى النظام الغذائي تساعد على تكوين قوام هلامي في الأمعاء يلتصق بالأحماض الصفراوية، ما يدفع الكبد لاستخدام المزيد من الكوليسترول ويخفض مستواه في الدم.

العدس

مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، حيث يربط الكوليسترول الضار ويساعد على التخلص منه، كما يخفض ضغط الدم ويقلل خطر النوبات القلبية.

المكسرات

اللوز والفول السوداني وغيرها من المكسرات تحتوي على دهون صحية وأحماض أوميجا 3 وستيرولات نباتية، تعمل على خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب عند تناولها باعتدال.

البذور

بذور الشيا والكتان واليقطين ودوار الشمس غنية بالدهون غير المشبعة والألياف، وتدعم خفض مستوى الكوليسترول السيئ بفضل محتواها من أحماض أوميجا 3.

الفواكه والخضروات

الفواكه مثل التفاح والتوت والعنب والحمضيات توفر ألياف البكتين القابلة للذوبان لتقليل الكوليسترول الضار، بينما تحمي الخضراوات كالسبانخ والبروكلي والبامية القلب من امتصاص الكوليسترول.

اقرأ أيضا:

احذر.. حالة قد تزيد خطر الوفاة بالسرطان بمقدار 35 مرة

تناول ملعقة يوميا من حبة البركة يقلل الكوليسترول ويحارب السمنة

سرعة ضربات القلب.. أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

كبدك في خطر.. 4 عادات يومية قد تسبب أمراضه دون أن تشعر

خبير تغذية يحذر: هذا الجزء من الدجاج لا ينصح بتناوله