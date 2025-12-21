حذر الطبيب البريطاني الدكتور كريس ستيل أن تناول بعض الفواكه قد يعرض الأشخاص الذين يتناولون أدوية شائعة لارتفاع ضغط الدم أو فشل القلب لمخاطر صحية.

وأشار كريس إلى أن الموز والبرتقال والجريب فروت قد يتفاعلون مع أدوية مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، مثل كابتوبريل وفوسينوبريل أو إينالابريل، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات البوتاسيوم في الدم، ما يترتب عليه حدوث خفقان أو ضربات قلب غير منتظمة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

رغم أن البوتاسيوم يعد من العناصر الأساسية لصحة القلب والعضلات والأعصاب، إلا أن زيادته المفرطة قد تسبب فرط بوتاسيوم الدم، مما يؤدي إلى أعراض مثل ضعف العضلات، بطء ضربات القلب، وفي الحالات الشديدة قد يتسبب في توقف القلب.

كما أن بعض الأطعمة الأخرى قد تتفاعل مع أدوية مختلفة، وتشمل:

منتجات الألبان مع المضادات الحيوية مثل سيبروفلوكساسين، مما يقلل فاعلية الدواء.

الغريب فروت مع أدوية الستاتين.

العرقسوس الأسود مع أدوية القلب مثل ديجوكسين.

الخضراوات الورقية مع مضادات التخثر.

القهوة مع موسعات الشعب الهوائية للربو.

السلمون المدخن مع مضادات الاكتئاب.

الليمون الأخضر أو اللِّيم مع أدوية السعال.

لذا يجب استشارة الطبيب حول النظام الغذائي قبل تناول أي دواء جديدة لتجنب الآثار الجانبية.

