إعلان

تهدد صحتك.. فواكه احذر تناولها مع أدوية ضغط الدم

كتب : شيماء مرسي

04:00 ص 21/12/2025

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر الطبيب البريطاني الدكتور كريس ستيل أن تناول بعض الفواكه قد يعرض الأشخاص الذين يتناولون أدوية شائعة لارتفاع ضغط الدم أو فشل القلب لمخاطر صحية.

وأشار كريس إلى أن الموز والبرتقال والجريب فروت قد يتفاعلون مع أدوية مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، مثل كابتوبريل وفوسينوبريل أو إينالابريل، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات البوتاسيوم في الدم، ما يترتب عليه حدوث خفقان أو ضربات قلب غير منتظمة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

رغم أن البوتاسيوم يعد من العناصر الأساسية لصحة القلب والعضلات والأعصاب، إلا أن زيادته المفرطة قد تسبب فرط بوتاسيوم الدم، مما يؤدي إلى أعراض مثل ضعف العضلات، بطء ضربات القلب، وفي الحالات الشديدة قد يتسبب في توقف القلب.

كما أن بعض الأطعمة الأخرى قد تتفاعل مع أدوية مختلفة، وتشمل:

منتجات الألبان مع المضادات الحيوية مثل سيبروفلوكساسين، مما يقلل فاعلية الدواء.

الغريب فروت مع أدوية الستاتين.

العرقسوس الأسود مع أدوية القلب مثل ديجوكسين.

الخضراوات الورقية مع مضادات التخثر.

القهوة مع موسعات الشعب الهوائية للربو.

السلمون المدخن مع مضادات الاكتئاب.

الليمون الأخضر أو اللِّيم مع أدوية السعال.

لذا يجب استشارة الطبيب حول النظام الغذائي قبل تناول أي دواء جديدة لتجنب الآثار الجانبية.

اقرأ أيضا:

ما سر الشعور بالدوار خلال ركوب الموصلات؟.. ونصائح للتخلص منها

بعد الاختناق الجماعي.. كيف تحمي أسرتك من غاز المدفأة؟

مع حلول فصل الشتاء.. أهم الفيتامينات للوقاية من الأمراض التنفسية

حماية العظام بعد منتصف العمر.. خطوات بسيطة لكنها فعالة

علامات تكشف إصابتك بالكبد الدهني.. لا تتجاهلها

فواكه احذر تناولها مع أدوية الضغط لموز والبرتقال ضرار ارتفاع مستويات البوتاسيوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: نسب المشاركة الهزيلة في الانتخابات تنفي تمتع البرلمان الحالي بمشروعية شعبية
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية