عمرو أديب: إسرائيل "مش بتسيب حقها" وتستعد لخيارات عسكرية ضد إيران

علق الإعلامي عمرو أديب على التقارير الاستخباراتية التي تفيد بأن إسرائيل تستعد لعرض خيارات عسكرية جديدة محتملة ضد إيران على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "إسرائيل مش بتسيب حقها، وماعندهاش مبدأ (عفا الله عما سلف)... إسرائيل عايزة تضرب إيران تاني خوفًا من توسع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".

وأشار أديب إلى أن التحرك الإسرائيلي يتزامن مع شن القوات الأمريكية فجر يوم 20 ديسمبر ضربات جوية مكثفة على معاقل تنظيم داعش في جنوب سوريا.

وأضاف مقدم "الحكاية"، إلى أن هذا يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في دماغه يخلص على داعش".

وتابع أديب أن المنطقة تشهد تصعيدًا ميدانيًا، موضحًا: "فجأة عمليات عسكرية متتالية في الأراضي السورية، وقالوا إن العمليات تستمر لشهور في سوريا بمساعدة تحالف من دول أخرى".

وربط أديب بين هذه الحركات، مشيرًا إلى أنها قد تمثل تكتيكًا لتقسيم الاهتمام أو خلق وقائع جديدة على الأرض في ظل الحديث الجاد عن احتمالية ضربات ضد إيران.