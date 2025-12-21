إعلان

اليوم.. انطلاق ورشة "التسويق الثقافي" للعاملين بقصور الثقافة

كتب : محمد شاكر

08:00 ص 21/12/2025

الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنطلق اليوم الأحد، بمقر إعداد القادة الثقافيين بمصر الجديدة الورشة التدريبية "التسويق الثقافي".

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز مهارات العاملين في مجال التسويق الثقافي وتطوير آلياته لجذب جمهور أوسع.

الورشة تنفذها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة أميمة مصطفى، خلال الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر الجاري، وتهدف إلى تزويد المتدربين بالأدوات الحديثة في التسويق الثقافي. وتعتمد هذه الأدوات على استراتيجيات فهم واستخدام العادات والتقاليد والرموز الثقافية لدى الجمهور، بهدف بناء روابط هادفة وجذابة وإنشاء حملات مخصصة تتناغم مع هوية الجمهور وقيمه، بما يعزز شعورهم بالانتماء ويزيد اهتمامهم بالمنتج أو الخدمة، عبر إظهار الوعي بموروثهم الثقافي، سواء من خلال اللغة أو الرموز أو المناسبات والاحتفالات.

