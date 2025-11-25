الألياف الغذائية من العناصر الأساسية لنظام غذائي صحي، فهي تدعم الهضم، تساعد على الشعور بالشبع، وتسهم في تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

فيما يلي أبرز الأطعمة الغنية بالألياف وفوائدها، وفقا لموقع "Very Well Health".

اللوبيا البيضاء

يوفر كوب واحد من اللوبيا المطهية أكثر من 19 جراما من الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، أي أكثر من كمية الألياف في ست تمرات، وتعد مصدرا ممتازا للبروتين النباتي، وحمض الفوليك، والحديد.

العدس

يحتوي العدس على البروتين والمعادن المهمة مثل الحديد والمغنيسيوم، بالإضافة إلى يوفر كوب واحد منه 15 جراما من الألياف.

الأفوكادو

فاكهة الأفوكادو غنية بالألياف والدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب، تحتوي الثمرة الواحدة على حوالي 14 جراما من الألياف، ما يعزز صحة الهضم، ينظم مستويات الكوليسترول، ويزيد الشعور بالشبع.

وغني أيضا بنسبة عالية من البوتاسيوم، وحمض الفوليك، والبروتين.

بذور الشيا

تمتص بذور الشيا السوائل لتتحول إلى مادة هلامية، وهي غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تبطئ الهضم، تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، وتزيد الإحساس بالامتلاء.

توفر ملعقة كبيرة نحو 20% من احتياجات الألياف اليومية، فضلا عن محتواها من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة.

الكمثرى

يُنصح بتناول الكمثرى مع القشرة، حيث تحتوي على البكتين، نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تدعم صحة الجهاز الهضمي ووظائف القلب.

اقرأ أيضا:

احذر.. حالة قد تزيد خطر الوفاة بالسرطان بمقدار 35 مرة

تناول ملعقة يوميا من حبة البركة يقلل الكوليسترول ويحارب السمنة

سرعة ضربات القلب.. أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

كبدك في خطر.. 4 عادات يومية قد تسبب أمراضه دون أن تشعر

خبير تغذية يحذر: هذا الجزء من الدجاج لا ينصح بتناوله