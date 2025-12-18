حذر جراح القلب الأمريكي الشهير، الدكتور جيريمي لندن، من استهلاك فئات معينة من الأطعمة والمشروبات التي ترفع بشكل حاد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وفي تقرير نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استعرض الدكتور لندن قائمة بالممنوعات التي يحرص شخصياً على تجنبها، وهي:

1. الوجبات السريعة: "منتجات صالحة للأكل وليست غذاءً حقيقياً"

وصف الدكتور لندن الوجبات السريعة بأنها تفتقر للقيمة الغذائية الحقيقية وتعتمد على مواد مضافة تضر بالجهاز الدوري، مرجعاً خطورتها إلى عدة أسباب:

المكونات الضارة: غناها بالدهون المشبعة، السكريات، والصوديوم.

الإضافات الكيميائية: احتواؤها على المستحلبات، والمكثفات، والألوان الصناعية التي تحفز الالتهابات وترفع ضغط الدم.

العبء القلبي: تسبب هذه المكونات إجهاداً مستمراً لعضلة القلب وتزيد من خطر تصلب الشرايين.

2. المشروبات الغازية (العادية والخاصة بالحمية "دايت")

أطلق الجراح تحذيراً شديداً من المشروبات الغازية بكافة أنواعها، موضحاً الفوارق في مخاطرها:

المشروبات العادية: تحتوي العلبة الواحدة على نحو 40 جراماً من السكر، وهو ما يمثل 80% من الحد الأقصى المسموح به يومياً (50 جراماً)، ويؤدي هذا الفائض السكري إلى ارتفاع الكوليسترول الضار وانسداد الشرايين وتراكم الدهون الحشوية.

مشروبات "الدايت": أشار إلى أن المحليات الصناعية ليست بديلاً آمناً بالضرورة؛ إذ ترتبط بزيادة مخاطر النوبات القلبية، السكتات الدماغية، وعدم انتظام ضربات القلب.

خلاصة نصيحة الدكتور لندن: الحفاظ على صحة القلب يبدأ بالعودة إلى "الطعام الحقيقي" غير المعالج، والابتعاد عن المنتجات التي صُممت لتعزيز المذاق على حساب الكفاءة الحيوية لأجهزة الجسم.

