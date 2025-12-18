كشف أندرو جولدبيرغ، استشاري جراحة العظام مستشفى "ويلينغتون" في لندن، عن حقائق علمية جديدة تعيد صياغة فهمنا لتأثير الأحذية على شكل القدم. وأكد غولدبيرغ في تصريحات لصحيفة "الغارديان" أن ما كان يُعتقد سابقاً بأنه مجرد "خرافة" أو عوامل وراثية، ثبت بالدليل العلمي الحديث أنه نتاج مباشر لنمط ارتداء الأحذية غير الصحية.

التحول من الافتراض إلى اليقين العلمي

أوضح غولدبيرغ أن قناعته المهنية تغيرت جذرياً عما كانت عليه قبل 15 عاماً؛ حيث كشفت صور الأشعة ثلاثية الأبعاد حقائق صادمة عند مقارنة قدم حافية بأخرى ترتدي كعباً عالياً، مشيراً إلى رصد التغيرات التالية:

تزاحم الأصابع: اندفاع أصابع القدم نحو بعضها بشكل قسري داخل الحذاء.

بروز العظام: ظهور "ورم إبهام القدم"، نتيجة الضغط المستمر على الإصبع الكبير.

التواء الأصابع: اتخاذ الأصابع الصغيرة وضعيات ملتوية لمحاولة الحفاظ على توازن الجسم المفقود.

من الإجهاد المؤقت إلى التشوه الهيكلي الدائم

حذر الجراح من أن تكرار ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة (8 ساعات يومياً) يحول الانحرافات المؤقتة إلى وضعيات ثابتة، مؤدياً إلى سلسلة من التداعيات الصحية:

توسع الأنسجة الرخوة: نتيجة الإجهاد الميكانيكي المستمر.

الأصابع المطرقية: تشكل تشوهات دائمة في مفاصل الأصابع.

التهاب المفاصل: تآكل الغضاريف والمفاصل بفعل الضغط غير الطبيعي والاحتكاك المستمر.

إرشادات وقائية وحلول عملية

لم ينادِ غولدبيرغ بالمنع القاطع، بل شدد على ضرورة "الاعتدال الواعي"، مقدماً التوصيات التالية:

تجنب الأحذية الضيقة والمدببة: التي تفاقم المشكلة بدفع الأصابع نحو التزاحم، خاصة عند اختيار مقاسات أصغر من الحقيقية.

تمارين الترميم اليومية: ممارسة حركات بسيطة لتعزيز المرونة، مثل التقاط الأشياء بالأصابع أو المشي على أطرافها لمدة دقيقة يومياً.

تحديد زمن الارتداء: قصر استخدام الكعب العالي على المناسبات المحدودة والقصيرة، مع ضرورة إراحة القدمين باقي الوقت لتفجنب التلف التراكمي.

الخلاصة: إن هيكل القدم البشرية يعيد تشكيل نفسه استجابةً للضغوط المسلطة عليه؛ لذا فإن الالتزام اليومي بالكعب العالي يمثل ضريبة باهظة تدفعها صحة المفاصل والأنسجة على المدى الطويل.

أقرأ أيضًا:

تعاني منها ياسمين عبد العزيز.. أعراض وأسباب "فوبيا الريش"



قلة النوم تضاعف خطر الإصابة بنزلات البرد.. كيف تحمي جسمك؟

مكاسب مالية في الطريق لـ4 أبراج فلكية قبل بداية 2026… انفراجة طال انتظارها



4 أبراج قادرة على جذب الحظ دون مجهود.. هل أنت منهم؟



تقاليد غير تقليدية.. أغرب احتفالات رأس السنة حول العالم