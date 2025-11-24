تأثير إيجابي على القلب.. إليك أفضل أنواع المشي

يعد المشي الإسكندنافي مفيداً جداً للصحة لأنه يشغل نحو 90% من عضلات الجسم ويرفع حرق الطاقة بنسبة 20%.

ويؤكد الطبيب البريطاني جوزيبي أراجونا أن هذا النوع من المشي يفوق المشي العادي في تحسين اللياقة، إذ يستخدم عضلات الذراعين والكتفين والظهر والبطن بشكل أكبر، بحسب هيلث ميل.

كما يساعد على تقوية المفاصل، وتحسين وضعية الجسم والتوازن، ويُناسب من يتعافون من الإصابات أو يفضّلون التدريب في الهواء الطلق. ويسهم كذلك في تعزيز كفاءة القلب وزيادة تحمّل عضلته.

ويُعد المشي الإسكندنافي وسيلة فعالة لتحقيق توصية النشاط الأسبوعية المتمثلة بــ150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة.