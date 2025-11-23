بعد أزمة تامر حسني الصحية.. أعراض أمراض الكلى وطرق الوقاية منها

أثارت أزمة الفنان تامر حسني الصحية؛ جدلا واسعا، حول حديثه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" عن خضوعه لعملية استئصال جزئي في كليته، ما دفع عدد كبير من الأشخاص للبحث عن أمراض الكلى وأسبابها وطرق الوقاية منها.

ماهي أمراض الكلى؟

ووفقا لموقعي "Mayo Clinic" و"Cleveland Clinic"؛ فإن أمراض الكلى تبدأ بأعراض بسيطة لكنها تتطور مع الوقت إذا لم يتم اكتشفها مبكرًا.

أعراض مشكلات الكلى

1- تغيرات واضحة في البول مثل انخفاض كمية البول أو زيادتها.

2- تورم الأطراف وانتفاخ الجسم، مثل تورم القدمين والكاحلين، واحتباس السوائل في الساقين والقدمين.

3- الإرهاق المستمر، ويحدث نتيجة إنخفاض هرمون يساعد على تصنيع كريات الدم الحمراء، ما يؤدي إلى فقر الدم.

4- ألم في منطقة الجانبين أو أسفل الظهر، يشير الألم باستمرار إلى وجود حصوات والتهابات.

وهناك أعراض إضافية يجب الانتباه لها تتمثل في:

فقدان الشهية.

الغثيان.

فقدان الوزن.

صعوبة التركيز.

ارتفاع ضغط الدم.

أسباب أمراض الكلى

تعتمد مسببات الكلى على عوامل صحية ووراثية ومن أبرزها:

1- الأمراض المزمنة مثل السكري، السبب الأكثر شيوعًا عالميًا.

2- ارتفاع ضغط الدم، يؤدي إلى تلف الأوعية الدقيقة داخل الكلى.

3- الالتهابات مثل التهاب كبيبات الكلى، والتهابات المسالك البولية المتكررة.

4- الأستخدمات المفرطة للأدوية والمسكنات.

5- حصوات الكلى

متى يلجأ الأطباء إلى استئصال جزء من الكلى؟

- وجود ورم محدود في جزء من الكلى.

- تلف موضعي نتيجة التهاب حاد أو إصابة مباشرة.

- تشوهات خلقية.

- مضاعفات خطيرة ناتجة عن حصوات الكلى.

طرق الوقاية

اتباع نمط غذائي صحي.

التحكم في مستوى السكر والضغط.

شرب كمية كافية من الماء.

الحد من استخدام المسكنات.

تقليل الملح.

الحفاظ على وزن الجسم صحي.

تجنب التدخين.

إجراء فحوصات دورية.