كتبت- شيماء مرسي

ربطت دراسة إسبانية جديدة استخدام مضادات الاكتئاب وانخفاض معدل انتشار التهاب دواعم الأسنان وأمراض اللثة.

وأوضح الباحثون أن الاكتئاب وأمراض اللثة يمكن أن يؤثر كل منهما على الآخر، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

وأشارت الدراسة أن استخدام مضادات الاكتئاب قد يسهم في الحماية من الأشكال الحادة من أمراض دواعم الأسنان.

وأظهرت الدراسة أن استخدام مضادات الاكتئاب قلل من هذا الخطر بنسبة بلغت 32%، وفق النتائج التي نشرتها دورية "بريودونتولوجي" المتخصصة في طب الأسنان.

وشملت العينة أكثر من 30 ألف شخص يمثلون مجموع سكان بلغ 135 مليون شخص في الولايات المتحدة، وتم التركيز على عينة فرعية منهم بلغ عددها 9839 شخصاً، ولوحظ أن التهاب دواعم السن أكثر انتشاراً بين الذكور، وخاصة في الفئة العمرية بين 50 و69 عاماً.

وأفادت النتائج بأن تشخيص الاكتئاب ارتبط بزيادة التهاب دواعم السن بمعدل مرة ونصف، وتم تفسير الوساطة بين الاكتئاب وبين التهاب دواعم السن بزيادة خلايا الدم البيضاء، بنسبة تصل إلى 7%.

بينما قلل استخدام مضادات الاكتئاب من هذا الخطر لدى من تناولوا علاجات الاكتئاب بنسبة 32%.

