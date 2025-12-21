ابتسامة جديدة بأمان.. كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان (فيديو)

زراعة الأسنان، إجراء أصبح شائعا لعلاج فقدان الأسنان، لكنه يثير تساؤلات عديدة حول مخاطره وفوائده ونجاحه طويل المدى.

وخلال بودكاست "خارج العيادة"، والذي يقدمه حسام زايد على منصة مصراوي، تحدث صلاح عبد الفتاح، أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين بكلية الطب جامعة عين شمس، عن إجراء زراعة الأسنان وتطوره.

ما هي زراعة الأسنان؟

وأكد "صلاح"، أن زراعة الأسنان هي عملية تركيب جذور صناعية من التيتانيوم في عظام الفك لتحل محل الأسنان المفقودة، موضحا أن الهدف الأساسي من الإجراء هو استعادة الوظيفة الطبيعية للفم وتحسين المظهر الجمالي وصحة الفم العامة.

زراعة الأسنان إجراء آمن

وأشار إلى أن الزراعة لا تقتصر على المرضى الذين فقدوا أسنانهم نتيجة التسوس أو الإصابات، بل تشمل أيضا حالات فقدان الأسنان مع تقدم العمر أو أمراض اللثة المزمنة، مشددا على أن الإجراء أصبح آمنا وفعالا بفضل التقدم التكنولوجي والمواد الحديثة.

كيف تتم زراعة الأسنان؟

وشرح الطبيب أن العملية تتم عادة على عدة مراحل:

الفحص والتخطيط الطبي لتقييم العظام وصحة الفم، وتحديد نوع الزرعة ومكانها بدقة.

تركيب الزرعة في الفك تحت تخدير موضعي غالبا.

اندماج الزرعة بالعظم، وهي مرحلة حيوية لضمان ثبات السن الصناعي.

تركيب التاج النهائي بعد التأكد من ثبات الزرعة وتحقيق الوظيفة الطبيعية.

مخاطر زراعة الأسنان

وحذر "صلاح" من أن زراعة الأسنان، رغم كونها آمنة نسبيا، قد تحمل بعض المخاطر، مثل:

العدوى في موقع الزراعة

فشل اندماج الزرعة بالعظم

تلف الأعصاب في حالات نادرة.

وأشار إلى أن تقليل المخاطر يعتمد بشكل كبير على اختيار طبيب مؤهل، والفحوصات المسبقة، والالتزام بتعليمات ما بعد العملية.

نصائح لضمان نجاح زراعة الأسنان

وقدم أستاذ جراحة الفم مجموعة من النصائح المهمة للمرضى، منها:

الحفاظ على نظافة الفم بشكل يومي

مراجعة طبيب الأسنان بانتظام بعد الزراعة

الإقلاع عن التدخين أثناء فترة الشفاء

اتباع نظام غذائي صحي لتقوية العظام ودعم التئام الزرعة

تطورات مجال زراعة الأسنان

وكشف الطبيب عن التطورات الحديثة في هذا المجال، مثل التصوير ثلاثي الأبعاد والتقنيات الرقمية لتخطيط الزراعة بدقة عالية، والتي ساعدت على زيادة نسبة نجاح العمليات وتقليل المضاعفات.