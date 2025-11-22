احتقان الحلق هو شعور شائع لكنه غالبًا ما يكون مؤشّرا لمشكلة أعمق؛ إليك خمسة أعراض يجب ألا تتجاهلها لأنها تعكس عدوى أو حالة طبية تتطلب متابعة.

الأعراض وفق "Mayo Clinic".

1- ألم أو خشونة في الحلق

ألم الحلق أو الإحساس بخشونة وتهيج من أبرز العلامات؛ هذا الألم قد يزداد عند البلع أو التحدث.

2- صعوبة أو ألم عند البلع

إذا كانت عملية البلع مؤلمة أو صعبة، فقد يدل ذلك على التهاب الغدد، تورم اللوزتين، أو عدوى بكتيرية .

3- احمرار وتورم اللوزتين أو الغدد الليمفاوية

تورم اللوزتين أو ظهور بقع بيضاء عليها، بالإضافة إلى تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الفك، من الأعراض التي تشير إلى التهاب أكثر جدية.

4- بحة في الصوت أو تغيّرات في الصوت

يُمكن أن تؤدي الإصابة إلى بحة في الصوت أو تغيّر مؤقت فيه، أو حتى صوت مكتوم إذا كانت العدوى تؤثر على الحنجرة.

5- أعراض مصاحبة مثل الحمى أو السعال

ترافق احتقان الحلق أنواع أخرى من العدوى، فبعض الأشخاص يشعرون بالحمى، أو الصداع، أو سيلان الأنف، أو سعال ناجم عن عدوى فيروسية أو حساسية.