5 أعراض لاحتقان الحلق.. لا تتجاهلها
كتب : نرمين ضيف الله
احتقان الحلق
احتقان الحلق هو شعور شائع لكنه غالبًا ما يكون مؤشّرا لمشكلة أعمق؛ إليك خمسة أعراض يجب ألا تتجاهلها لأنها تعكس عدوى أو حالة طبية تتطلب متابعة.
الأعراض وفق "Mayo Clinic".
1- ألم أو خشونة في الحلق
ألم الحلق أو الإحساس بخشونة وتهيج من أبرز العلامات؛ هذا الألم قد يزداد عند البلع أو التحدث.
2- صعوبة أو ألم عند البلع
إذا كانت عملية البلع مؤلمة أو صعبة، فقد يدل ذلك على التهاب الغدد، تورم اللوزتين، أو عدوى بكتيرية .
3- احمرار وتورم اللوزتين أو الغدد الليمفاوية
تورم اللوزتين أو ظهور بقع بيضاء عليها، بالإضافة إلى تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الفك، من الأعراض التي تشير إلى التهاب أكثر جدية.
4- بحة في الصوت أو تغيّرات في الصوت
يُمكن أن تؤدي الإصابة إلى بحة في الصوت أو تغيّر مؤقت فيه، أو حتى صوت مكتوم إذا كانت العدوى تؤثر على الحنجرة.
5- أعراض مصاحبة مثل الحمى أو السعال
ترافق احتقان الحلق أنواع أخرى من العدوى، فبعض الأشخاص يشعرون بالحمى، أو الصداع، أو سيلان الأنف، أو سعال ناجم عن عدوى فيروسية أو حساسية.