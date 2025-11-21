شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا لافتا في معدلات الوفاة المفاجئة بين فئة الشباب، وهي ظاهرة أثارت قلق الأسر والمجتمع الطبي على حد سواء.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، من أن الموت المفاجئ لم يعد حدثا نادرا كما كان في السابق، بل أصبح أكثر شيوعا ويتطلب انتباها أكبر وإجراءات وقائية واضحة.

وقال شعبان، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الظاهرة تتمحور حول اختلالات كهرباء القلب، واعتلال عضلة البطين الأيمن أو الأيسر، مؤكدا أن بعض الحالات ترتبط بجلطات الشريان التاجي الناتجة عن ارتفاع الكولسترول الوراثي.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى قد تزيد من احتمالات حدوث الوفاة المفاجئة، أبرزها مضاعفات ما بعد فيروس كورونا، وتناول المكملات والهرمونات المنتشرة بين الشباب، إلى جانب تعاطي المخدرات، والإفراط في استخدام المسكنات، فضلا عن التدخين الذي يضاعف خطر الإصابة بمشكلات القلب.

وشدد شعبان على ضرورة الانتباه إلى التاريخ المرضي للعائلات، خصوصا إذا كانت هناك حالات سابقة لوفاة مفاجئة، مشيرا إلى أن رسم القلب البسيط يمكن أن يكشف الكثير من المشكلات مبكرا ويساهم في إنقاذ حياة شاب قبل حدوث المضاعفات.

وفي إطار الوقاية، أوصى الطبيب بعدد من الإجراءات التي من شأنها الحد من المخاطر، من بينها:

- التقليل من استخدام المسكنات غير الضرورية.

- قياس ضغط الدم بصورة دورية.

ـ ضبط مستويات السكر والكولسترول لدى الشباب.

- الابتعاد التام عن التدخين والمخدرات والمكملات الهرمونية.

- المتابعة الطبية المنتظمة، خاصة بعد التعافي من فيروس كورونا.

- الحفاظ على الوزن الصحي وممارسة المشي اليومي.

- الاهتمام بالسلام النفسي والتعامل مع ضغوط الحياة دون توتر زائد.

