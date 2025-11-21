يعد التجميد الوسيلة الأكثر شيوعا للحفاظ على اللحوم وإبطاء نمو البكتيريا دون القضاء عليها نهائيا، لكن السؤال الذي يثير اهتمام المستهلكين: هل يمكن إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها؟

إعادة تجميد اللحوم

وفقا لموقع arabic.rt، يشرح الخبراء أن بلورات الثلج الناتجة عن التجميد تبقي البكتيريا في حالة خمول، لكنها تعود للنشاط بمجرد ارتفاع درجة حرارة اللحم.

لذلك، تعتمد سلامة إعادة التجميد على طريقة إذابة اللحم ودرجة حرارته.

ويمكن إعادة تجميد اللحم إذا تم إذابته في الثلاجة واحتفظت درجة حرارته بأقل من 4 درجات مئوية، إذ يظل بعض الثلج موجودا ويبقى خطر نمو البكتيريا منخفضا.

أما إذا ذاب اللحم خارج الثلاجة أو في ماء دافئ، فإن ارتفاع درجات الحرارة يسمح للبكتيريا بالتكاثر، ما يجعل إعادة التجميد غير آمنة.

وينبه الخبراء أيضا إلى أن التجميد المتكرر يؤدي إلى تلف خلايا اللحم وفقدان جزء من رطوبته، ما يقلل من طراوته، خصوصا اللحوم المفرومة أو القطع الصغيرة.