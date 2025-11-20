دراسة تكشف.. كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تدهور وظائف الدماغ الإدراكية؟

تمكن باحثون في مركز "ويل كورنيل" الطبي بالولايات المتحدة من اكتشاف عامل رئيسي يساهم في تدهور صحة الدماغ وضعف الذاكرة لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، وذلك في دراسة نُشرت في مجلة "Neuron" العلمية، ونقلا عن لينتا.رو.

آلية البحث والنتائج المبكرة (اليوم الثالث):

استخدم الباحثون هرمون "الأنجيوتنسين 2"، الذي ينظم ضغط الدم، لحقنه في فئران التجارب لمحاكاة حالة ارتفاع ضغط الدم، وباستخدام تقنية تسلسل الحمض النووي الريبوزي للخلايا المفردة على قشرة أدمغة الفئران، وجد الباحثون تغيّرات دماغية بدأت تظهر بعد 3 أيام فقط من التعرض للهرمون، رغم أن ضغط الدم كان لا يزال طبيعياً تماماً.

شملت التغيرات المبكرة ما يلي:

الشيخوخة المبكرة للخلايا البطانية: فقدت الخلايا البطانية قدرتها على الحفاظ على الحاجز الوعائي.

خلل في التوازن العصبي: انخفض نشاط الخلايا العصبية الداخلية المسؤولة عن التوازن بين الإثارة والتثبيط في الدماغ، مما أدى إلى خلل في الشبكات العصبية.

تأثر الميالين: توقفت الخلايا السليفة للخلايا الدبقية قليلة التغصن عن النضج، ما أثّر على تكوين أغماد الميالين الواقية للأعصاب.

تفاقم الأعراض (اليوم 42):

بحلول اليوم 42، ومع ظهور الاختلالات الإدراكية الواضحة، تفاقمت الأعراض حيث:

انخفضت سرعة نقل الإشارات العصبية.

ظهر خلل في وظيفة الميتوكوندريا داخل الخلايا العصبية.

الاستنتاج الرئيسي وأهمية الاكتشاف:

أكد مؤلفو الدراسة أن الأضرار الدماغية وتطور الضعف الإدراكي لا تنتج عن ارتفاع ضغط الدم بحد ذاته، بل عن التأثير المباشر لهرمون الأنجيوتنسين 2 على خلايا الدماغ. يفسر هذا السبب تطور الضعف الإدراكي لدى المرضى حتى عندما تكون مؤشرات ضغط الدم لديهم معتدلة.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف سيفتح آفاقاً جديدة لوضع استراتيجيات للكشف المبكر والوقاية من الخرف والأمراض الإدراكية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

