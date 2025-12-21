خل التفاح يحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، حيث يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة.

وفيما يلي، نرصد لكم فوائد خل التفاح، وفق ما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية.

التحكم في مستويات السكر بالدم

تناول خل التفاح بعد الوجبات يساعد على التحكم في مستويات السكر بنسبة 36%.

محاربة الكوليسترول

تناول خل التفاح يوميا يسهم في تحسين مستويات كوليسترول الدم، خاصة لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.

التحكم في الوزن

دمج خل التفاح مع نظام غذائي منخفض السعرات يساهم في تقليل الشهية وخفض كتلة الجسم، بالإضافة إلى زيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

تحذير

يجب استشارة الطبيب قبل إضافة خل التفاح إلى النظام الغذائي اليومي.

