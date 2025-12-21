كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة فليندرز الأسترالية أن شرب الشاي يساعد النساء الأكبر سنا في الوقاية من هشاشة العظام، لكن يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى تأثيرات سلبية على صحة العظام.

وتابعت الدراسة نحو 10 آلاف امرأة تجاوزت أعمارهن 65 عاما لمدة تزيد عن 10 سنوات بهدف كشف تأثير استهلاك الشاي والقهوة على كثافة المعادن في العظام، والتي تعد مؤشرا رئيسيا على هشاشة العظام وزيادة خطر الكسور.

وأظهرت الدراسة أن النساء اللواتي يشربن الشاي بانتظام لم يعانين من آلام العظام مقارنة بمن لا يشربونه، وفقاً لـ "نيويورك بوست".

كما أن تناول أكثر من 5 أكواب يوميا يؤدي إلى انخفاض الكثافة العظمية.

وأيضا مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي "الكيتونات" قد تعزز بناء العظام وتحميها من الكسر، بينما قد يعيق محتوى الكافيين في القهوة امتصاص الكالسيوم واستقلاب العظام.

ووجد الباحثون ان استهلاك الشاي باعتدال يساعد على دعم صحة العظام، خصوصا للنساء.

وأضافوا أن الكالسيوم وفيتامين د يظلان عنصرين أساسيين لصحة العظام، وأن تناول الشاي صباحاً قد يكون خطوة صغيرة، لكنها مهمة نحو تعزيز قوة العظام.

