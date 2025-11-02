نبات يحارب الصلع الوراثي وتساقط الشعر.. تعرف عليه

كتبت- شيماء مرسي

الصلع الوراثي هو السبب الأكثر شيوعا لتساقط الشعر لدى الجنسين، ورغم اعتماد دواء مينوكسيديل الموضعي لعلاجه، فإن انخفاض قدرته على الذوبان في الماء وصعوبة اختراقه للجلد يقللان من فعاليته.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة سيدني أن مركب ستيفيوسيد وهو محل طبيعي يستخرج من نبات الستيفيا (Stevia)، يمكن أن يكون له دور حيوي في تحسين امتصاص الدواء عبر الجلد.

وأظهرت التجارب على فئران مصابة بالثعلبة أن استخدام رقعة قابلة للذوبان تجمع بين الستيفيوسيد والمينوكسيديل كان فعالا في تنشيط بصيلات الشعر للعودة إلى مرحلة النمو وإنتاج شعر جديد، وفقا لموقع "موقع "ساينس ديلي".

علاجات أكثر فعالية

يمثل استخدام ستيفيوسيد لتعزيز وصول المينوكسيديل خطوة واعدة نحو علاجات أكثر فعالية وطبيعية لتساقط الشعر، ومن المحتمل أن تفيد ملايين الأشخاص حول العالم

عوامل وراثية وهرمونية

تتطور الثعلبة الأندروجينية تدريجياً مع مرور الوقت، وتتأثر بعوامل وراثية وهرمونية.

وتحدث هذه الحالة عندما تزداد حساسية بصيلات الشعر لهرمون ثنائي هيدروتستوستيرون DHT، وهو هرمون مشتق من التستوستيرون.

تؤدي هذه الحساسية إلى انكماش البصيلات، مما يؤدي إلى خصلات شعر أقصر وأدق حتى يتوقف نموها في النهاية. وعلى الرغم من اختلاف نمط وتطور هذه الحالة بين الرجال والنساء، إلا أن الآلية البيولوجية متشابهة.

