دراسة: النشاط البدني يقلل تأثير الوجبات السريعة على الدماغ

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية كورك الجامعية في إيرلندا أن النشاط البدني يمكن أن يصحح الضرر الذي تحدثه الوجبات السريعة والأطعمة فائقة المعالجة على المزاج والإدراك والسلوك.

وفي إطار الدراسة، تم تقسيم مجموعات من الفئران لوضعها على نظام غذائي يعتمد على الوجبات السريعة لمدة شهرين، وهو نظام يحاكي النمط الغذائي الأمريكي الشائع، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الباحثون أن النظام الغذائي غير الصحي غير البيئة الميكروبية للأمعاء بشكل كبير، وتسبب في تأثر 100 نوع من أصل 175 من المركبات البكتيرية. كما أدى إلى نقصان في مستقبلات معينة تؤثر سلبا على وظائف الدماغ.

كما أن الاتصال بين الدماغ والأمعاء يتم من خلال محور الدماغ والأمعاء الذي يمثل عملية تواصل معقدة ومستمرة بين الجهاز العصبي المركزي والجهاز الهضمي.

وتنتج بكتيريا الأمعاء مركبات تؤثر مباشرة على المزاج ومستويات التوتر والإدراك، وتظهر الدراسة أن التمارين الرياضية تساعد على إعادة توازن هذه المركبات واستعادة وظائف الدماغ المتأثرة بسوء التغذية.

وقسم الباحثون الفئران إلى أربع مجموعات:

نظام غذائي صحي دون ممارسة الرياضة.

نظام غذائي غير صحي دون ممارسة الرياضة.

نظام غذائي صحي مع إمكانية ممارسة الرياضة الطوعية.

نظام غذائي غير صحي مع إمكانية ممارسة الرياضة.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي تناولت طعاما غير صحي قضت وقتا أطول في السباحة، ما يشير إلى شعورها بالاكتئاب. لكن الفئران غير الصحية التي مارست الرياضة عادت لتظهر نشاطا وحيوية مشابهة للفئران السليمة، كما انعكس أثر النظام الغذائي غير الصحي على ميكروبيوم الأمعاء وتحسن بفعل الرياضة.

وأدى النظام الغذائي غير الصحي إلى استنزاف 3 مركبات معوية رئيسية تحمي الدماغ وتنظم المزاج وإنتاج السيروتونين، بينما أعادت التمارين الرياضية تنشيط هذه المركبات.

كما ساعدت الرياضة على تنظيم مستويات الأنسولين واللبتين وتحسين الصحة الأيضية، ما ساهم بشكل مباشر في تحسين المزاج.

وأجرى الباحثون أيضا اختبارات للقلق والذاكرة المكانية، وأظهرت الفئران التي مارست الرياضة مسارات بحث أكثر كفاءة، في حين كانت الفئران قليلة الحركة تعتمد على مسارات عشوائية وغير فعالة.

