تسبب النزيف وانخفاض الضغط.. 5 أدوية لا يجب تناولها مع أوميجا 3

أحماض أوميجا 3 الدهنية مهمة في تقوية الدماغ والقلب والعينين والجهاز المناعي، كما إنها تسهم في الوقاية من مرض الزهايمر.

وبالرغم من فوائده إلا أنها قد تتفاعل أيضا مع بعض الأدوية، وفقا لـ "فري ويل هيلث".

مسيلات الدم

تستخدم هذه الأدوية بشكل أساسي للوقاية من تكون جلطات الدم، وبالتالي تقليل خطر حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من المضاعفات الصحية الخطيرة.

ومن بين أهم مسيلات الدم المستخدمة هي مضادات التخثر، والتي تشمل دواء الوارفارين، بالإضافة إلى مضادات التخثر الفموية المباشرة الحديثة (DOACs) مثل أبيكسابان (إليكيس) و ريفاروكسابان (زاريلتو).

وبالرغم من التحذيرات بشأن تسبب الجرعات الكبيرة من أوميجا 3 في مشكلات نزيف عند دمجها مع مضادات التخثر كالوارفارين.

أدوية ضغط الدم

لا تقتصر التفاعلات الدوائية المحتملة لمكملات أوميجا 3 على مضادات التخثر، بل قد تشمل أيضا أدوية ضغط الدم، رغم أن هذه التفاعلات ليست دائما واضحة أو مؤكدة.

قد تتسبب أحماض أوميجا 3 في خفض طفيف لضغط الدم، لذا، فإن استخدامها إلى جانب دواء خافض للضغط قد يضاعف هذا التأثير، ما ينتج عنه انخفاض حاد في ضغط الدم وهو أمر غير مستحب طبيا.

أدوية السكري

مكملات أوميجا 3 قد تسهم في تحسين حساسية الأنسولين أو خفض سكر الدم الصائم بشكل بسيط، خصوصا عند تناولها إلى جانب أدوية أخرى.

ومع ذلك، قد يؤدي استخدام أوميجا 3 مع أدوية السكري، في بعض الحالات، إلى انخفاض سكر الدم أكثر من المطلوب.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

هذه الفئة من الأدوية شائعة لعلاج الألم والالتهاب (التورم) والحمى. وبعض هذه الأدوية متوفر بدون وصفة طبية، وبعضها بوصفة طبية فقط.

ومن أمثلتها الأسبرين، والذي يوصف كوقاية من الجلطات لأنه مسيل للدم، لذا تنبغي استشارة الطبيب عن البدائل والجرعات المناسبة، أو التوقف عن تناول مكملات أوميجا 3.

أورليستات

أورليستات دواء لإنقاص الوزن، يُعرف أيضاً باسمه التجاري "زينيكال"، الذي يُصرف بوصفة طبية.

ويعمل هذا الدواء عن طريق الحد من امتصاص الدهون، ولأن مكملات أوميجا 3 تعتمد على الدهون، فقد يُقلل أورليستات أيضاً من امتصاص هذه المكملات.

