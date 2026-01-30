استعدي لرمضان.. وصفة عجينة سمبوسة منزلية بطعم المطاعم

مع اقتراب شهر رمضان، تبدأ الاستعدادات لتحضير الأكلات الأساسية على مائدة الإفطار، وتأتي السمبوسة في مقدمة الأصناف التي لا غنى عنها، لما تتمتع به من مذاق شهي وقوام مقرمش يعشقه الكبار والصغار.

وبحسب موقع allrecipes، فإن تحضير عجينة السمبوسة في المنزل يمنحك تحكما أفضل في المكونات، ويضمن قواما خفيفا ومقرمشا، خاصة عند استخدام النشا ضمن الوصفة، كما توصي وصفات الشيف ديدا.

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

مكونات عجينة السمبوسة

-كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات

-3 ملاعق صغيرة من النشا

-نصف ملعقة صغيرة من الملح

-ربع كوب زيت نباتي

-ملعقة صغيرة من الخل

-ماء دافئ للعجن

خطوات التحضير

-في وعاء عميق، يخلط الدقيق مع النشا والملح، ثم يضاف الزيت.

-تقلب المكونات جيدا، ثم يضاف الخل مع الماء الدافئ تدريجيا مع العجن المستمر.

-يعجن الخليط حتى تتماسك العجينة وتصبح ناعمة.

-تغطى العجينة وتترك لترتاح لمدة ساعة كاملة.

-بعد ذلك، تقسم إلى كرات صغيرة متساوية مع الحفاظ على تغطيتها حتى لا تجف.

-تفرد كل كرة وتشكل حسب الرغبة، ثم تحشى بالحشوة المفضلة وتغلق جيدا بالضغط على الأطراف.

-تكرر الخطوات حتى انتهاء الكمية.

-يسخن زيت غزير في مقلاة عميقة، ثم تقلى السمبوسة حتى تكتسب لونا ذهبيا متجانسا.

-ترفع من الزيت وتقدم ساخنة للاستمتاع بقوامها المقرمش وطعمها اللذيذ.