4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها

من المعروف أن البيض من الأطعمة المغذية جدًا، فهو مصدر جيد للبروتين، ويحتوي على الكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة التي يحتاجها الجسم. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن صفار البيض وحده له العديد من الفوائد الصحية المهمة، والتي سنستعرضها خلال السطور التالية، بحسب ما ذكره موقع Medical News Today.

1- انخفاض خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي:

قد تُعزى هذه الفائدة إلى بروتينات صفار البيض، مثل الفوسفيتين، التي قد تُقلل من عدد المركبات المُسببة للالتهاب في الجسم.

2- تعزيز جهاز المناعة:

تحتوي أغشية صفار البيض على مركبات تُسمى جليكوبروتينات مُكبَّرتة، إذ تُحفّز هذه المركبات إنتاج البلاعم، وهي خلايا في جهاز المناعة تحمي الجسم من الأمراض والعدوى.

3- انخفاض ضغط الدم:

تُشير الدراسات إلى أن صفار البيض يحتوي على العديد من المركبات التي تُسمى الببتيدات، والتي أظهرت الأبحاث قدرتها على خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى الفئران. ويُعد ارتفاع ضغط الدم عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4- انخفاض خطر الإصابة بمشاكل في الرؤية:

تُشير جمعية القلب الأمريكية إلى أن صفار البيض مصدر غني باللوتين والزياكسانثين، إذ تُسهم هذه الكاروتينات في الحماية من إعتام عدسة العين والتنكس البقعي، وهما من مشاكل العين الشائعة التي غالبًا ما تظهر بعد سن 55 عامًا.

